Рада приняла компромиссный закон о языковых квотах на ТВ

Вместо ежедневных квот на украинский язык парламент ввел еженедельные. Но штрафы за невыполнение будут высокими.

Рада ввела языковые квоты на телевидении и предусмотрела штрафы Андрей Товстыженко, ZN.UA

внесла изменения в законы "О телевидении и радиовещании", "О культуре" и "Об основах государственной языковой политики". Законопроект № 5313 поддержали 269 народных депутата.

Закон определяет долю вещания на государственном языке для телерадиоорганизаций и дополняет категорийный аппарат базового закона определениями "ведущий (диктор) передачи", "музыкальный клип", "новости" и др.

Согласно принятому закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

В первом чтении в законопроекте предлагались ежедневные квоты на украинский язык.

За невыполнение языковых квот в законе предусмотрен штраф в размере 5% общей суммы лицензионного сбора.

В соответствии с законом, советские фильмы не будут дублироваться, но их обязательно сопровождать титрами.

Согласно закону, передача считается выполненной на государственном языке если: "а) все выступления (реплики) дикторов (ведущих) передачи выполнены на украинском языке; б) выступления всех участников (гостей) передачи не на государственном языке синхронно озвучиваются на украинском языке".

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.