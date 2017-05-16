Рада запретила колорадскую ленту и ввела штрафы

Распространение русской имперской символики является неотъемлемой составляющей кремлевской пропаганды. В Украине поставили административный заслон.

Колорадов-рецидивистов будут штрафовать на сумму до 5100 грн или сажать на 15 суток UAinfo

Верховная Рада внесла изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Законопроект № 2987 поддержали 238 депутатов.

Закон вводит дифференцированную административную ответственность за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты.

В частности, в Украине теперь будут штрафовать на 850-2550 грн за показ георгиевской (гвардейской) ленты во время массовых мероприятий (мирных собраний), изображение на плакатах, наклейках, открытках, ношение на одежде, вещах, крепление на автомобилях, использование в современных произведениях искусства, использование средствами массовой информации.

Повторное нарушение предусматривает штраф 2550-5100 грн или административный арест на срок до 15 суток.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, во время Второй мировой войны 1939-1945 годов "георгиевская лента" использовалась российскими парамилитарные организациями, которые поддерживали нацистскую Германию в борьбе против Советского Союза. В частности, присутствовала среди наград воинов Русской освободительной армии (под руководством генерала Власова), Комитета освобождения народов России и Казачьего Стана.

Лента была реанимирована на России в 2005 году после победы Оранжевой революции и провала планов взятия под полный контроль Украины. Георгиевскую ленту пытались противопоставить оранжевой символике и утвердить как символ "русского мира". Сегодня лента активно используется на Востоке страны боевиками для распознавания "свой-чужой".

Напомним, что так называемая "георгиевская" или "колорадская" лента стала символом российской агрессии против Украины начиная с весны 2014 года. Эту ленту также намерены запретить в Литве.