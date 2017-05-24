Рада ратифицировала соглашение НАТО об охране секретной информации

Документ должен приблизить соответствующие национальные процедуры к натовским стандартам.

Украина еще на один шаг приблизилась к НАТО europeanwesternbalkans.com

Верховная Рада ратифицировала Административные договоренности по охранемежду правительством Украины и Организацией Североатлантического договора. Проект закона № 0144 поддержал 231 депутат.

В сентябре 2016 года председатель СБУ Василий Грицак и директор офиса безопасности НАТО Тодд Браун подписали соглашение об охране информации с ограниченным доступом. Соглашение детализирует процедуры взаимной охраны информации с ограниченным доступом, предусмотренные общим Соглашением о безопасности между Украиной и НАТО от 1995 года, и должно приблизить соответствующие национальные процедуры к натовским стандартам.

На сегодняшний день отношения Украины и НАТО характеризуются термином "особое партнерство", хартия о котором была подписана в далеком 1997 году. С тех пор изменилось очень многое, даже в инерционной среде мировой политики, и эти изменения создают совершенно новую атмосферу для взаимоотношений Украины и альянса. Подробнее о перспективах членства в Альянсе читайте в материале Николая Капитоненко "Украина-НАТО: время новых возможностей" в "Зеркале недели. Украина".

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в референдуме по вопросу вступления в НАТО приняли бы участие 62% украинцев и 72% из них проголосовали бы за присоединение к альянсу.