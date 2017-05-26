Парубий прокомментировал работу Рады на этой неделе

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Верховной Раде нет голосов за большинство проектов законов. Несмотря на это Парубий доволен работой парламента.

Парубий излучает оптимизм, несмотря на отсутствие голосов за большинство законопроектов Василий Артюшенко, ZN.UA

На этой пленарной неделе Верховная Рада приняла два десятка положительных решений: восемь законов в целом, семь законов - в первом чтении, пять постановлений, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.

По его мнению, это является "высоким результатом работы Верховной Рады".

Парубий особо отметил работу парламента во вторник, когда рассматривались блоки вопросов Комитетов по вопросам свободы слова и СМИ и экологической политики: "Мы смогли полностью эти два тематических блока пройти. Мы уже говорили о законе о языке на телевидении, и приняли еще два закона из информационного блока; также полный блок законопроектов, которые были рекомендованы Комитетом по вопросам экологической политики, были поддержаны, и они даже являются более широкими, чем вопросы экологической политики, потому что среди них есть законы, которые давно просит принять Европейский Союз, в частности, об оценке воздействия на окружающую среду".

Парубий отметил также и жесткую дискуссию во время рассмотрения закона о кибербезопасности в четверг. "Этот закон был чрезвычайно важен вопрос безопасности, потому что информационная составляющая войны, которую ведет против нас Российская Федерация, является очень значительной".

По его словам, закон был обсужден, все поправки, которые вызвали дискуссию, были изъяты. И перед окончательным принятием во втором чтении было принято решение направить его на повторное второе чтение. "Я надеюсь, уже в ближайшие недели мы сможем окончательно этот закон принять, и я считаю, что мы сняли ту интригу, которая вокруг этого закона начала разворачиваться и в кругах экспертов, и в кругах журналистов".

23 мая Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00.