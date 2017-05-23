Рада провалила запрет рекламы на радио народной медицины и банковских услуг

Вместе с рекламой услуг народной медицины предлагалось запретить рекламу банковских услуг, фондового рынка и объектов строительства.

Рада отказалась запретить рекламу на радио средневекового мракобесия Кадр/YouTube

вернула в комитет на доработку проект закона № 4924 об изменениях к закону "О рекламе". Это решение было принято после того, как депутаты смогли принять закон ни в целом, ни за основу. Проект набирал максимум 223 голоса.

Проектом закона предлагалось запретить на радио:

- Рекламу услуг народной медицины (целительства) и лиц, которые их предоставляют;

- Рекламу услуг (банковских, страховых, инвестиционных и тому подобное), связанных с привлечением средств населения;

- Рекламу институтов совместного инвестирования;

- Рекламу товаров и/или услуг профессиональных участников фондового рынка;

- Рекламу объектов строительства с целью продажи жилых или нежилых помещений, в том числе связанных с привлечением средств населения.

Подробнее о народной медицине читайте в материале "Словесная борьба со словами, или О защите населения от экстрасенсов, знахарей и гадалок" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".