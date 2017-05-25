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Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о принципах кибербезопасности

25 мая в 17:09

В парламенте нет большинства, способного принимать законы. Депутаты в лучшем случае отправляют проекты на доработку.

Верховная Рада открытие
Рада фактически прекратила работу задолго до выходных
Василий Артюшенко, ZN.UA
Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №2126а "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Это решение поддержали 236 народных депутатов после того, как в зале не хватило голосов, чтобы принять проект в целом.

При этом народные депутаты при рассмотрении поправок исключили из документа те них, которые вызвали опасения у ряда их коллег и заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, по словам которого, они угрожали бы функционированию системе электронных госзакупок ProZorro.

После этого спикер парламента поставил на рейтинговое голосование следующий законопроект – "Об электронных доверительных услугах", но он также не нашел поддержки в парламенте.

По материалам: ZN.UA
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Тэги законопроект инфраструктура
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