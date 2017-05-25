Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о принципах кибербезопасности

В парламенте нет большинства, способного принимать законы. Депутаты в лучшем случае отправляют проекты на доработку.

Рада фактически прекратила работу задолго до выходных Василий Артюшенко, ZN.UA

отправила на повторное второе чтение законопроект № 2126а "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины". Это решение поддержали 236 народных депутатов после того, как в зале не хватило голосов, чтобы принять проект в целом.

При этом народные депутаты при рассмотрении поправок исключили из документа те них, которые вызвали опасения у ряда их коллег и заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, по словам которого, они угрожали бы функционированию системе электронных госзакупок ProZorro.

После этого спикер парламента поставил на рейтинговое голосование следующий законопроект – "Об электронных доверительных услугах", но он также не нашел поддержки в парламенте.