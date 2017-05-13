Правки в законопроект о кибербезопасности могут "убить" ProZorro – Нефедов

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По словам Нефедова, поправки создают законодательную коллизию электронной площадки.

Нефедов заявил, что новые правки в законопроект о кибербезопасности, могут "убить" систему ProZorro

Правки в законопроект о кибербезопасности Украины, которые появились в одобренном ко второму чтению документе, могут "убить", заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

"В феврале депутат от "Возрождения" Виктор Бондарь уже пытался убить систему публичных электронных закупок ProZorro через поправки в законопроект о доверительных услугах. Не получилось. Сегодня точно эти же поправки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) мы нашли в уже одобренном ко второму чтению законопроекте о кибербезопасности", - написал Нефедов в Facebook.

По его словам, упомянутые поправки создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.

"Согласно поправкам, е-площадка сама решает вопрос необходимости обеспечения тендера, в том числе может потребовать застраховать его. Цены в услуги, в том числе на это страхование, е-площадка устанавливает самостоятельно, поскольку сейчас они регулируются Кабмином", - уточнил он.

Ранее первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов заявил, что система электронных государственных закупок ProZorro уже сэкономила 6,7 млрд грн бюджетных средств.