Правки в законопроект о кибербезопасности могут "убить" ProZorro – Нефедов

По словам Нефедова, поправки создают законодательную коллизию электронной площадки.
"В феврале депутат от "Возрождения" Виктор Бондарь уже пытался убить систему публичных электронных закупок ProZorro через поправки в законопроект о доверительных услугах. Не получилось. Сегодня точно эти же поправки (50, 51, 69, 81, 82, 92, 143) мы нашли в уже одобренном ко второму чтению законопроекте о кибербезопасности", - написал Нефедов в Facebook.
По его словам, упомянутые поправки создают законодательную коллизию - альтернативное определение электронной площадки ProZorro. Также на е-площадки и другую инфраструктуру закупок будет распространяться определение "критической инфраструктуры", то есть, они перейдут под контроль силовых органов.
"Согласно поправкам, е-площадка сама решает вопрос необходимости обеспечения тендера, в том числе может потребовать застраховать его. Цены в услуги, в том числе на это страхование, е-площадка устанавливает самостоятельно, поскольку сейчас они регулируются Кабмином", - уточнил он.
Ранее первый заместитель министра экономического развития Украины Максим Нефедов заявил, что система электронных государственных закупок ProZorro уже сэкономила 6,7 млрд грн бюджетных средств.ZN.UA