Рада отправила базовый закон об ООО на повторное второе чтение

Деятельность ООО в Украине регулируют несколько законодательных актов, которые часто противоречат друг другу. Рада не смогла принять базовый закон.

Рада оказалась не способна принимать системные законы Василий Артюшенко, ZN.UA

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение проект закона №4666 "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью". Это решение поддержали 235 народных депутатов после того, как в парламенте не хватило голосов, чтобы принять его в целом.

Обсуждение закона в Верховной Раде продолжалось более двух часов.

"Коллеги, нам надо менять регламент, потому что невозможно принимать системные законы", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Напомним, что в мае Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о жилищно-коммунальных услугах и законопроект об обязательной установке счетчиков тепла и воды.

В ноябре 2015 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О хозяйственных обществах" о снижении кворума для собраний участников ООО с 60%+1 до 50%+1.