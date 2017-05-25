Рада отправила базовый закон об ООО на повторное второе чтение

Деятельность ООО в Украине регулируют несколько законодательных актов, которые часто противоречат друг другу. Рада не смогла принять базовый закон.
Обсуждение закона в Верховной Раде продолжалось более двух часов.
"Коллеги, нам надо менять регламент, потому что невозможно принимать системные законы", - сказал спикер парламента Андрей Парубий.
Напомним, что в мае Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о жилищно-коммунальных услугах и законопроект об обязательной установке счетчиков тепла и воды.
В ноябре 2015 года Верховная Рада приняла изменения в закон "О хозяйственных обществах" о снижении кворума для собраний участников ООО с 60%+1 до 50%+1.ZN.UA