Законопроект о жилищно-коммунальных услугах отправили на повторное второе чтение

Новые правила для десятков миллионов украинцев, которые живут в многоэтажках, пока не нашли одобрения в Раде.

Депутаты не смогли принять закон о жилищно-коммунальных услугах Андрей Товстыженко, ZN.UA

отправила на повторное второе чтение законопроект "О жилищно-коммунальных услугах". Решение поддержали 232 народных депутатов после того, как стало ясно, что в парламенте нет голосов, чтобы принять закон.

Спикер парламента Андрей Парубий поручил профильному комитету доработать законопроект, чтобы Рада смогла проголосовать за него.

Верховная Рада приняла законопроект №1581-д в первом чтении в феврале 2016 года. Директор "Институт города" Александр Сергиенко в своей статье для ZN.UA писал, что новая редакция закона "О жилищно-коммунальных услугах" переполнена невыполнимыми обещаниями, общими декларациями и мертворожденными нормами.

" В феврале 2017 года вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в своей статье для ZN.UA писал, что Верховная Рада приняла только один из пяти законов, необходимых для запуска в Украине Фонда энергоэффективности. Подробнее читайте в статье "Теплая реформа: проверка Украины на зрелость" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".