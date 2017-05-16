Законопроект об обязательной установке счетчиков тепла и воды отправили на повторное второе чтение

Ко второму чтению внесли более 200 поправок и 150 из них были учтены. В результате законопроект не прошел.

Депутаты не смогли принять закон об учете тепла и воды Андрей Товстыженко, ZN.UA

Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект "О коммерческом учете коммунальных услуг". Решение поддержали 245 народных депутатов после того, как парламент не смог принять закон в целом.

Верховная Рада приняла законопроект №4901 в первом чтении в октябре 2016 года. Проект закона предусматривает обязательное оборудование всех зданий, подключенных к внешним тепловым сетям, сетям горячего водоснабжения, водопроводным сетям домовыми узлами учета тепловой энергии и воды.

За время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило 206 поправок, 148 из них учтены, 58 отклонены.

В феврале вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в своей статье для ZN.UA писал, что Верховная Рада приняла только один из пяти законов, необходимых для запуска в Украине Фонда энергоэффективности. Подробнее читайте в статье "Теплая реформа: проверка Украины на зрелость" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".