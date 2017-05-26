В прокуратуре подвели предварительные итоги спецоперации против экс-налоговиков

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Суд арестовал 11 подозреваемых, столько же были освобождены из-под стражи.

Печерский суд Киева арестовал 11 подозреваемых в коррупции бывших высокопоставленных чиновников Министерства доходов и сборов, задержанных во время масштабной спецоперации 24 мая.

Семь подозреваемых были освобождены из-под стражи под залог, четверо – под личное обязательство, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 26 мая.

Общая сумма определенных судом залогов составила 326 миллионов 128 тысяч гривень.

Во время обысков правоохранители изъяли 23 автомобиля, 5,5 миллионов долларов, 3,7 миллиона гривень, более трех килограммов банковского золота, 20 картин (предварительно 18-19 века), более 20 дорогостоящих наручных часов.

Во время процессуальных действий присутствовали 33 адвоката подозреваемых.

По словам Матиоса, без доставки всех подозреваемых авиацией в Киев в экстренном порядке невозможно было бы избрать всем им меры пресечения в течение 72 часов.

Как сообщалось, во время спецоперации 24 мая были задержаны 23 бывших должностных лица Министерства доходов и сборов в рамках уголовного производства по так называемым налоговым площадками Александра Клименко. По данным следствия, действия преступной группы Клименко нанесли государству более 96 миллиардов гривень убытков. Полиция также провела 454 обыска в разных регионах Украины.

В течение 24-26 мая Печерский суд Киева освободил из-под стражи 11 задержанных под залог или личное обязательство.

Подробнее читайте в материале Оксаны Денисовой "Антикоррупционная пиар-акция" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".