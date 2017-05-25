В НАБУ связали дело против Углавы с расследованием о незаконном обогащении замглавы СБУ

Имя заместителя Грицака в НАБУ не назвали, но, судя по всему, речь идет о Павле Демчине.

Замглавы СБУ, которым заинтересовались в НАБУ, пожаловался на руководство Бюро в Генпрокуратуру НАБУ

Основанием для регистрации Генеральной прокуратурой уголовного производства в отношении первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюростал рапорт первого заместителя главы СБУ, утверждают в НАБУ.

"Сегодня генеральный прокурор Украины, отвечая на вопрос журналистов относительно мотивов открытия дела в отношении первого заместителя директора НАБУ, сослался на заявления юридических компаний и народных депутатов. Однако он забыл сказать, что основанием для открытия уголовного производства стал рапорт первого заместителя главы СБУ, который, по стечению обстоятельств, является фигурантом уголовного производства по фактам незаконного обогащения, которое расследуется детективами Бюро", – сказано заявлении, распространенном пресс-службой НАБУ вечером в среду, 24 мая.

Как сообщалось, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в отношении первого заместителя главы СБУ. Основанием для следственных действий НАБУ стали материалы журналистского расследования. Имя фигуранта тогда также не было названо, однако незадолго до этого журналисты проекта "Слідство.Інфо" обнаружили недвижимость и автомобили семьи первого заместителя главы СБУ, начальника управления "К" Павла Демчины, которых нет в декларации. Согласно электронной декларации, Демчина проживает в общежитии СБУ, не имеет автомобиля, собственного жилья и сбережений.

Напомним, 24 мая стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование в отношении первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов. В свою очередь замдиректора НАБУ расценил открытое против него дело как давление на Бюро.

На следующий день НАБУ зарегистрировало встречное уголовное производство по факту вмешательства ГПУ в работу Бюро.