Замдиректора НАБУ расценивает открытое против него дело как давление на бюро

По словам Гизо Углавы, действия сотрудников ГПУ в его отношении незаконны.

Замглавы НАБУ прокомментировал расследование, начатое в его отношении Генпрокуратурой НАБУ / Flickr

Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро () Гизо Углава считает производство, открытое в его отношении Генпрокуратурой, актом давления на бюро.

"Я расцениваю это как давление на НАБУ", – заявил он в комментарии агентству "Українські новини".

По его словам, действия сотрудников ГПУ в его отношении незаконны.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов.