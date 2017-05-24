Замдиректора НАБУ расценивает открытое против него дело как давление на бюро

По словам Гизо Углавы, действия сотрудников ГПУ в его отношении незаконны.
"Я расцениваю это как давление на НАБУ", – заявил он в комментарии агентству "Українські новини".
По его словам, действия сотрудников ГПУ в его отношении незаконны.
Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов.Українські новини