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Замдиректора НАБУ расценивает открытое против него дело как давление на бюро

24 мая в 13:12

По словам Гизо Углавы, действия сотрудников ГПУ в его отношении незаконны.

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Замглавы НАБУ прокомментировал расследование, начатое в его отношении Генпрокуратурой
НАБУ / Flickr
Первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углава считает производство, открытое в его отношении Генпрокуратурой, актом давления на бюро.

"Я расцениваю это как давление на НАБУ", – заявил он в комментарии агентству "Українські новини".

По его словам, действия сотрудников ГПУ в его отношении незаконны.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов.

По материалам: Українські новини
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Тэги НАБУ давление ГПУ
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