Генпрокуратура начала расследование в отношении первого замдиректора НАБУ Углавы - СМИ

По версии следствия, первый замдиректора НАБУ скрыл при назначении на должность наличие гражданства Грузии.

Следователи ГПУ "взялись" за гражданство и налоговые обязательства Гизо Углавы РБК-Украина

Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро () Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов.

Как сообщают "Українські новини", об этом говорится в решении суда от 13 мая. Согласно документу, ГПУ ведет досудебное расследование в в уголовном производстве от 24 марта 2017 года по фактам внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, их использование и злоупотребление служебным положением должностными лицами правоохранительных органов, что повлекло тяжкие последствия.

Следователь Генпрокуратуры указывает, что 25 апреля 2015 года Углава был назначен на должность первого заместителя директора НАБУ указом главы ведомства.

"Согласно полученным данным, в момент назначения на должность первого заместителя директора НАБУ, он не утратил гражданства Грузии, состоял на учете Службы гражданства и миграции Грузии и фактически имел гражданство указанного государства до июня 2016 года", - говорится в судебном решении в части обоснования ходатайства Генпрокуратуры.

В ГПУ подчеркивают, что закон "О государственной службе" прямо лишает права на государственную службу лиц, имеющих гражданство другого государства.

"Таким образом, Углава, при приеме на государственную службу в НАБУ, внес в официальные документы заведомо ложные сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, что предоставило ему возможность в дальнейшем занять пост первого заместителя директора НАБУ", - говорится в документе.

Следователи также указывают, что должностные лица бюро, осуществлявшие проверку кандидата, умышленно использовали свое служебное положение вопреки интересам службы и нанесли существенный вред охраняемым законом интересам государства.

Помимо этого, ГПУ расследует возможное уклонение Углавы от уплаты налогов. По версии следствия, в 2016 году он реализовал свои корпоративные права в грузинском ООО "Транспортир" (LLC Transportir), за что получил прибыль в размере 3 380 705 гривен, однако не уплатил в государственный бюджет Украины денежные средства в сумме 608 526,9 гривен (18%), нарушив требования Налогового кодекса.

Суд ходатайство ГПУ удовлетворил, предоставив следствию доступ к вещам и документам, содержащим охраняемую законом тайну, находящимся во владении компетентных органов Грузии. В частности – к документам об утрате Углавой грузинского гражданства, а также к документам, содержащим всю информацию о компании "Транспортир" (LLC Transportir).

Решение суда обжалованию не подлежит.

Ранее Генеральная прокуратура обнародовала информацию о задержание на Сумщине заместителя начальника отдела оперативно-технического управления НАБУ. По информации ZN.UA, задержанный вместе с сообщником требовал у владелицы торговой марки 300 тыс. долларов за закрытие производства об уклонении от уплаты налогов на сумму в 4 млн грн, зарегистрированного Государственной фискальной службой.

В НАБУ утверждают, что Самковый уволился из Бюро еще в феврале. По данным ряда СМИ, до прихода в НАБУ Самковый длительное время работал в СБУ. Позже в бюро обнародовали фотокопию приказа об увольнении Самкового.