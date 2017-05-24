НАБУ возбудило дело о вмешательстве ГПУ в работу бюро

Сытник считает действия прокуратуры преступными и направлеными для давления по определенным расследованиям.

НАБУ открыло дело против ГПУ НАБУ / Flickr

Директор НАБУ Артем Сытник во время выступления в Верховной Раде рассказал о законодательных нюансах, которые могут помешать ГПУ довести до суда расследование против его первого заместителя Гизо Углави, передает " Украинская правда ".

По словам главы бюро, Углаву зря обвиняют в незаконном занятии должности из-за гражданство другой страны и уклонении от уплаты налогов.

"Даже поверхностный анализ законодательства, к сожалению Генпрокуратура этим себя не обременяет, показывает, что гражданство Грузии утрачивается с момента получения гражданства другого государства", - сообщил Сытник.

Поэтому, продолжил глава НАБУ, на момент назначения его заместитель был только гражданином Украины, и претензия ГПУ к нему беспочвенна.

Также, по словам Сытника, Углава не мог уклоняться от уплаты налогов по нескольким причинам – во-первых, еще не истек срок уплаты, во-вторых, сумма 600 тысяч гривен не является достаточной для открытия уголовного производства.

"Это умышленные преступные действия, направленные на давление на ту личность, которая причастна к определенным расследованиям... И это как-то очень синхронно происходит после того, как некий подозреваемый начал кричать, что кто-то из грузинской мафии причастен к расследованию дела в отношении него. Как говорят: Совпадение? Не думаю!" – отметил Сытник, намекая на дело НАБУ против экс-нардепа Николая Мартыненко.

Директор бюро сообщил, что в среду зарегистрировало встречное "уголовное производство по факту вмешательства в работу работника правоохранительного органа" со стороны Генеральной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование против первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов. В свою очередь замдиректора НАБУ расценивает открытое против него дело как давление на бюро.