Дела большой коррупции могут рассматриваться 10 лет без создания Антикоррупционного суда - Сытник

По его убеждению, Антикоррупционный суд надо создавать в рамках действующей судебной системы, набирать новых судей по условиям конкурсного отбора и начинать рассматривать дела, расследуемые Бюро.

НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник утверждает, что без создания Антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет, сообщает " УНИАН ".

Сытник отметил, что Верховная Рада не всегда принимает мудрые решения относительно антикоррупционных органов, и в частности, это касается создания антикоррупционного суда и предоставления разрешения НАБУ автономно снимать информацию со средств связи.

"Сейчас мы видим, что те инициативы, которые будут способствовать улучшению борьбы с коррупцией, они фактически находятся без движения", - сказал директор НАБУ.

В то же время он обратил внимание, что появляются инициативы, которые "направлены на то, чтобы ограничить в полномочиях антикоррупционные органы, или вообще их уничтожить".

При этом, как утверждает Сытник, такие инициативы "продвигаются в парламенте достаточно быстро".

"И после того, как они наталкиваются на жесткие ответы со стороны правительств и "Большой семерки", правительства Соединенных Штатов Америки и других наших партнеров, эти попытки пока останавливаются", - заявил директор НАБУ. В этой связи он подчеркнул, что чрезвычайно важным для работы Бюро является создание антикоррупционного суда.

По его убеждению, Антикоррупционный суд надо создавать в рамках действующей судебной системы, набирать новых судей по условиям конкурсного отбора и начинать рассматривать дела, расследуемые Бюро.

По словам Сытника, судья, который слушает 500-600 дел, не может слушать дело такого масштаба, как коррупционная схема народного депутата Александра Онищенко.

Фактически, если назначать по этим делам заседания раз в месяц, при том, что судья не будет коррумпирован в этом деле, мы результат увидим через 10 лет", - подчеркнул он.

"Такой процесс вообще не устраивает ни нас, ни гражданское общество", - сказал Сытник.

Он выразил надежду, что вопрос создания Антикоррупционного суда будет решен. "Этот суд можно создать до конца 2017 года при наличии политической воли и соответствующего законодательства", - подытожил Сытник.

Законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк назвал антикоррупционный суд, который планируют создать в Украине, лишним звеном в судебной системе. "Судебная система должна быть максимально прозрачной и понятной... По нашему мнению, это лишнее", - сказал Романюк.