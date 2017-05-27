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"Укрзалізниця" рассматривает две версии столкновения поездов в Хмельницкой области

27 мая в 22:00

Обе версии связаны с человеческим фактором. 

поезда столкновение
"Укрзалізниця" изучает причины столкновения поездов
"Укрзалізниця" рассматривают две возможные причины, вследствие чего произошло столкновение поездов, заявил председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов.
 
"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - сказал председатель наблюдательного совета  компании Евгений Кравцов.
 
По его словам, все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а "Укрзализніця" возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.
 
 
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В результате маневрирования под Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего пострадали 6 человек, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

"В результате столкновения перевернулись локомотив и два грузовых вагона с щебнем, локомотив и пассажирский вагон сошли с рельсов. В пассажирском поезде было 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины)", - говорится в сообщении.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги поезд человек пассажирский вагон машина версии Кравцов Локомотив кома председатель столкновения наблюдатель
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