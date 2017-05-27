"Укрзалізниця" рассматривает две версии столкновения поездов в Хмельницкой области

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Обе версии связаны с человеческим фактором.

"Укрзалізниця" изучает причины столкновения поездов

"Укрзалізниця " рассматривают две возможные причины, вследствие чего произошло столкновение поездов, заявил председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов.

"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - сказал председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов.

По его словам, все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а "Укрзализніця" возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.