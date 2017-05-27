"Укрзалізниця" рассматривает две версии столкновения поездов в Хмельницкой области

Обе версии связаны с человеческим фактором.
"Укрзалізниця" изучает причины столкновения поездов
"Укрзалізниця
" рассматривают две возможные причины, вследствие чего произошло столкновение поездов, заявил председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов.
"Сейчас рассматриваются две версии. Первая - грубое нарушение машинистом грузового поезда правил осуществления маневровых работ, а именно, проезд на запрещающий сигнал. Вторая - ложные действия дежурного по станции, предоставила неверные инструкции машинисту локомотива", - сказал председатель наблюдательного совета компании Евгений Кравцов.
По его словам, все пассажиры были застрахованы и получат соответствующие компенсации, а "Укрзализніця" возьмет на себя расходы на лечение пострадавших.
По материалам:
Радіо Свобода
В результате маневрирования под Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего пострадали 6 человек, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.
"В результате столкновения перевернулись локомотив и два грузовых вагона с щебнем, локомотив и пассажирский вагон сошли с рельсов. В пассажирском поезде было 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины)", - говорится в сообщении.