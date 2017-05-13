"Укразалізниця" открыла продажу билетов на 13 летних поездов

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С конца мая и до середины сентября поезда будут курсировать из Киева, Львова, Днепра и Харькова до южных курортов страны: Бердянска, Геническа, Одессы и Херсона.

"Укрзалізниця" начала продажу билетов на летние поезда

"Укрзализниця " открыла предварительную продажу билетов на 13 поездов, которые будут следовать до южных курортов Украины, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"С конца мая и до середины сентября они будут курсировать из Киева, Львова, Днепра и Харькова до южных курортов страны: Бердянска, Геническа, Одессы и Херсона", - говорится в сообщении.



В частности, в направлении Бердянска будут курсировать следующие летние поезда:

№228 Киев – Бердянск, с 2 по 12 июня через день, с 14 июня по 31 августа ежедневно, со 2 по 16 сентября через день.

№472/552/471 Днепр, Кривой Рог – Бердянск, с 3 июня по 15 сентября через день.

№261/262 Харьков – Бердянск с 4 июня по 20 сентября через день.

№188/187 Львов – Бердянск, с 3 июня по 12 сентября через день.

В направлении Геническа будут курсировать летние поезда:

№282 Киев – Геническ, с 1 по 13 июня через день, с 15 июня по 1 сентября ежедневно, с 3 по 15 сентября через день.

№190/244/189 Днепр, Кривой Рог – Геническ, с 10 июня по 10 сентября через день.

№232/231 Геническ – Ивано-Франковск, с 11 июня по 11 сентября через день.

В направлении Одессы пассажиры могут воспользоваться следующими сезонными поездами:

№228 Одесса – Львов, с 25 мая по 17 сентября ежедневно.

№270/269 Одесса – Харьков, с 1 июня по 17 сентября через день.

№251/252 Днепр, Кривой Рог – Одесса, с 28 мая по 31 августа ежедневно, со 2 по 16 сентября через день.

№271/272 Харьков – Одесса, с 3 июня по 19 сентября через день.

В направлении Херсона будут курсировать летние поезда:

№256/255 Львов – Херсон, с 26 мая по 17 сентября через день.

№265/266 Харьков – Херсон, с 3 июня по 5 сентября через день.



в Частности, поезд №63/64 Днепр – Одесса будет курсировать ежедневно с 24 мая по 29 сентября вместо через день, №136/135 Одесса – Черновцы – ежедневно с 1 июня по 30 сентября вместо через день. Поезд №148/147 Одесса – Киев с 25 мая по 30 сентября будет курсировать ежедневно, а не три раза в неделю.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" 23 декабря 2016 года запустила скоростнойпоезд Интерсити+ по маршруту Киев-Львов-Перемышль (Польша).