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"Укрзалізниця" назначила в Одессу новый рейс Интерсити

22 мая в 23:16

Билеты уже появились в продаже. 

Интерсити
В Одессу пойдет новый Интерсити
"Укрзалізниця" добавит в расписании еще один рейс Интерсити по маршруту Киев-Одесса, сообщается на сайте компании. 
 
Речь идет о скоростном Интерсити № 761/762, Он будет курсировать с 16 июня по 30 августа ежедневно и дополнительно будет останавливаться на станции Казатин. Билеты уже появились в продаже.
 
"Поезд будет отправляться со станции Киев-Пассажирский в 06:11 и прибывать в Одессу в 13:11 с остановками на станциях: Казатин (07:50-07:51), Винница (08:29-08:31), Жмеринка (09:04-09:06), Вапнярка (09:58-09:59) ", - говорится в сообщении. 
 
 
"Укрзалізниця" расширила количество дополнительных поездов на майские праздники. Введены дополнительные поезда из Киева в Одессу и из Одессы в Киев, сообщается на сайте железнодорожного перевозчика.
 
 
По материалам: ZN.UA
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