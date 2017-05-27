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В Хмельницкой области столкнулись проезда, есть пострадавшие

27 мая в 12:04

В пассажирском поезде находились 541 человек.

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В результате маневрирования под Каменец-Подольском столкнулись пассажирский и грузовой поезда, в результате чего пострадали 6 человек, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

"В результате столкновения перевернулись локомотив и два грузовых вагона с щебнем, локомотив и пассажирский вагон сошли с рельсов. В пассажирском поезде было 541 человек, в результате аварии пострадали 6 человек, из них 4 детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины)", - говорится в сообщении.

Пострадавших эвакуировали из поврежденного вагона и оказали им неотложную помощь.

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Ранее сообщалось, что в результате крушения поезда "Афины-Салоники" погибли четыре человека, еще пятеро ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TrainOSE.

По материалам: ZN.UA
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Тэги вагон поезд Локомотив ГСЧС
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