В Греции произошло крушение поезда

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Погибли четыре человека.

В Греции сошел с рельс поезд В результате крушения поезда "Афины-Салоники" погибли четыре человека, еще пятеро ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TrainOSE, передает Skai

Инцидент произошел вечером 13 мая недалеко от города Адендро. В поезде находились около 100 пассажиров. Причины инцидента по-прежнему не установлены. Другие поезда, работающие на маршруте "Афины-Салоники", продолжают работу в обычном режиме.