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В Греции произошло крушение поезда

14 мая в 02:27
Погибли четыре человека. 
поезд Греция крушение
В Греции сошел с рельс поезд
В результате крушения поезда "Афины-Салоники" погибли четыре человека, еще пятеро ранены, сообщила греческая железнодорожная компания TrainOSE, передает Skai
 
Инцидент произошел вечером 13 мая недалеко от города Адендро. В поезде находились около 100 пассажиров. Причины инцидента по-прежнему не установлены. Другие поезда, работающие на маршруте "Афины-Салоники", продолжают работу в обычном режиме.
 
 
В районе железнодорожного вокзала Дортмунда высокоскоростной поезд ICE-945 рейсом из Дюссельдорфа в Берлин сошел с рельсов, сообщили в пресс-службе Федеральной полиции Германии.
 
 
 
По материалам: Skai.gr
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