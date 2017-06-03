Супрун призналась в отсутствии бесплатной медицины в Украине

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Министр здравоохранения заявила, что пора перестать врать о том, что медицина бесплатная.

Супрун заявила, что украинцам врут об бесплатной медицине Уляна Супрун / Facebook

В Украине нет бесплатной медицины и нужно перестать врать о том, что она существует, заявила министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун. По ее словам, медицинская реформа , запланированная в Украине, предусматривает финансирование государством экстренной помощи и совместную оплату лечения, если у пациента есть возможность заплатить за лечение.

"Мы говорим, что у нас в стране медицина бесплатная, а она таковой не является, мы все платим за все... Мы сейчас предлагаем систему, где у каждого из нас есть гарантированно первичное звено, экстренная медицинская помощь и паллиативная помощь бесплатно. Возможно, будут такие услуги, что надо доплатить, потому что государство не имеет достаточно средств. Если можете заплатить, то заплатите. Если нет, будут субвенции, субсидии, уже есть госпрограмма для бойцов АТО, частная страховка. Мы должны перестать врать и говорить правду. Мы должны создать систему, где люди не должны продавать машины и квартиры и финансово быть разрушены, потому что они заболели", - сказала Супрун на на брифинге после заседания Национального совета реформ, пишет 112.ua.

Что касается цен на медицинские услуги, то по словам министра "сейчас в законопроекте предусмотрено, что каждый год Кабмин будет определять, какие услуги будут предоставлены и каким является финансирование, чтобы оплачивать те услуги...".

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформеи потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.

1 июня замглавы парламентской фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что рабочая группа завершила рассмотрение правительственных законопроектов, объединила четыре из них в один, и готова рекомендовать Верховной Раде поддержать реформу здравоохранения.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов проголосовать за медицинскую реформу до завершения сессии.

Подробнее о перспективах медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".