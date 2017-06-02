Порошенко призвал депутатов рассмотреть проект медицинской реформы до конца сессии

Рабочая группа внесла поправки правительственный законопроект.
Во время заседания Национального совета реформ в пятницу, 2 июня, глава государства заявил, что украинская медицина нуждается в неотложном реформировании.
Порошенко сообщил, что по результатам работы рабочей группу в правительственные законопроекты внесены поправки, инициированные парламентскими комитетами и Администрацией президента.
Глава государства также указал на необходимость утверждения пакета государственных гарантий пациенту на законодательном уровне, исключив возможность регулирования этого вопроса с помощью постановлений Кабмина.
Президент сообщил, что по его инициативе разработан законопроект о медицинской помощи в селе, который станет частью пакета законопроектов, принятие которых обеспечит проведение реформы здравоохранения.
"Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии", – подчеркнул президент.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформеи потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.
1 июня замглавы парламентской фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что рабочая группа завершила рассмотрение правительственных законопроектов, объединила четыре из них в один, и готова рекомендовать Верховной Раде поддержать реформу здравоохранения.
Подробнее о перспективах медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA