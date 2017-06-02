В БПП назвали условие назначения Супрун министром здравоохранения

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Парламент может вернуться к медицинской реформе на следующей неделе.

Парламент может рассмотреть кандидатуру Супрун после голосования за медицинскую реформу Правительственный портал

Вопрос назначения Уляны Супрун, которая руководит Министерством здравоохранения в статусе и. о., министром будет рассмотрен парламентом после рассмотрения медицинской реформы , заявила представитель президента в Верховной Раде, замглавы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Думаю, что кода удастся принять эту медицинскую реформу – а мы поставили себе амбициозную цель летом проголосовать ее во втором чтении – тогда можно будет спокойно рассматривать кандидатуру Супрун", – сказал политик в эфире телеканала "Интер" вечером в пятницу, 2 июня.

По словам Луценко, фракция рассчитывает, что Супрун продемонстрирует результат на своей должности. Депутаты планируют вынести вопрос о включении в повестку дня проекта медицинской реформы во вторник, 6 июня.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения, 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформеи потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.

1 июня замглавы парламентской фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что рабочая группа завершила рассмотрение правительственных законопроектов, объединила четыре из них в один, и готова рекомендовать Верховной Раде поддержать реформу здравоохранения.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов проголосовать за медицинскую реформу до завершения сессии.

Подробнее о перспективах медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".