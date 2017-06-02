Суд отказал Насирову в пересмотре меры пресечения - СМИ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Насиров просил изменения меры с целью выезда за пределы Украины на лечение и возвращения внесенного залога.

Насиров все еще пытается выехать из Украины Сайт ГФС

Соломенский районный суд Киева отказал отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову в пересмотре его меры пресечения, сообщает интернет-издание " Украинская правда " со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Согласно информации источника, Насиров обратился в суд с ходатайством об изменении меры с целью выезда за пределы Украины на лечение и, соответственно, возвращение внесенного залога. Суд отказал в изменении меры пресечения", - сообщает издание в пятницу.

Ранее сообщалось, что Насиров обратился в НАБУ с просьбой вернуть ему заграничный паспорт. Он также предоставил следствию документы, подтверждающие настоятельную необходимость выезда заграницу для послеоперационного лечения.

Согласно документам, медицинские услуги Насирову готов оказать Национальный институт диабета США. Лечить украинского налоговика планируют за счет средств федерального бюджета. Однако НАБУ не выпустило Насирова на лечение в США.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 млн гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".