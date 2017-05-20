Порошенко прокомментировал встречу с Меркель

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Стороны обсудили вопрос экономической помощи и выполнения Минских соглашений.

Порошенко и Меркель общались 2,5 часа president.gov.ua Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги своей встрече в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщается в видеобращении на его странице в Facebook.

По его словам, в ходе переговоров было охвачено весь круг вопросов – от безопасности до безвизового режима.

"Я поблагодарил Германию в усилиях по предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом, мы обсудили вопрос обеспечения имплементации соглашении об ассоциации Украины с ЕС", - заявил Порошенко.

Он заявил, что стороны обсудили вопрос имплементации минских соглашении. По его словам, стороны договорились, что в случае невыполнения Россией минских соглашений санкции против этой страны со стороны ЕС будут продолжены.