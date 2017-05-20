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Порошенко прокомментировал встречу с Меркель

20 мая в 21:53
Стороны обсудили вопрос экономической помощи и выполнения Минских соглашений. 
Порошенко Меркель
Порошенко и Меркель общались 2,5 часа
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко подвел итоги своей встрече в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщается в  видеобращении на его странице в Facebook.  
 
По его словам, в ходе переговоров было охвачено весь круг вопросов – от безопасности до безвизового режима. 
 
"Я поблагодарил Германию в усилиях по предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом, мы обсудили вопрос обеспечения имплементации соглашении об ассоциации Украины с ЕС", - заявил Порошенко. 
 
Он заявил, что стороны обсудили вопрос имплементации минских соглашении. По его словам, стороны договорились, что в случае невыполнения Россией минских соглашений санкции против этой страны со стороны ЕС будут продолжены. 
 
 

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились свыше двух с половиной часов.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.  

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Порошенко президент соглашение Германия Меркель встреча Минск Россия переговоры безвизовый санкции
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