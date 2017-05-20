Порошенко прокомментировал встречу с Меркель

Стороны обсудили вопрос экономической помощи и выполнения Минских соглашений.
Порошенко и Меркель общались 2,5 часа
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко
подвел итоги своей встрече в Берлине с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, об этом сообщается в видеобращении на его странице в Facebook.
По его словам, в ходе переговоров было охвачено весь круг вопросов – от безопасности до безвизового режима.
"Я поблагодарил Германию в усилиях по предоставлению Украине безвизового режима с Евросоюзом, мы обсудили вопрос обеспечения имплементации соглашении об ассоциации Украины с ЕС", - заявил Порошенко.
Он заявил, что стороны обсудили вопрос имплементации минских соглашении. По его словам, стороны договорились, что в случае невыполнения Россией минских соглашений санкции против этой страны со стороны ЕС будут продолжены.
По материалам:
ZN.UA
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Переговоры президента Украины Петра Порошенко и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель длились свыше двух с половиной часов.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.