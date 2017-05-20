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Порошенко прилетел в Берлин на встречу с Меркель

20 мая в 14:30

Встреча и переговоры пройдут в замке Мезеберг.

Порошенко Меркель
Порошенко проведет переговоры с Меркель
Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечается, что встреча и переговоры пройдут в резиденции Федерального правительства ФРГ - замке Мезеберг.

Кроме того, Порошенко посетит Мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенхаузен" в городе Ораниенбург и почтит память жертв нацизма. Запланирована также встреча Порошенко с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Как сообщалось, 20 мая президент Украины проведет в Германии переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель о подготовке очередной встречи в "нормандском формате", в которой впервые примет участие новый президент Франции Эммануэль Макрон.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги встреча президент Порошенко Меркель Берлин
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