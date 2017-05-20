Порошенко прилетел в Берлин на встречу с Меркель

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Встреча и переговоры пройдут в замке Мезеберг.

Порошенко проведет переговоры с Меркель

Президент Украиныприбыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечается, что встреча и переговоры пройдут в резиденции Федерального правительства ФРГ - замке Мезеберг.

Кроме того, Порошенко посетит Мемориальный комплекс "Концентрационный лагерь Заксенхаузен" в городе Ораниенбург и почтит память жертв нацизма. Запланирована также встреча Порошенко с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Расмуссеном.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Как сообщалось, 20 мая президент Украины проведет в Германии переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель о подготовке очередной встречи в "нормандском формате", в которой впервые примет участие новый президент Франции Эммануэль Макрон.