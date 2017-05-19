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Меркель примет Порошенко в правительственной резиденции 20 мая

19 мая в 22:41

Встреча в дворце Мезеберг начнется в 13:00 по местному времени.

 

Меркель Порошенко Меркель
Порошенко встретится с Меркель в дворце 18-го века
© Bundesregierung
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в рамках официального визита украинского президента в ФРГ.

"20 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит однодневный рабочий визит в Германию по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Переговоры лидеров двух государств пройдут в резиденции федерального правительства – дворце Мезеберг (Гранзе, земля Бранденбург)", - сообщает пресс-служба главы государства.

 Начало встречи запланировано на 13:00 по местному времени.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Как сообщалось, 20 мая президент Украины проведет в Германии переговоры с федеральным канцлером Ангелой Меркель о подготовке очередной встречи в "нормандском формате", в которой впервые примет участие новый президент Франции Эммануэль Макрон.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко Меркель переговоры Украина Германия ЕС
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