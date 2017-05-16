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Порошенко во время встречи с Меркель обсудит ситуацию в Донбассе

16 мая в 17:21

Президент вместе с канцлером будут искать новые стимулы влияния на Россию для выполнения "Минска".

Порошенко Меркель
На встрече в Берлине политики будут обсуждать Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудит гуманитарную ситуацию на Востоке Украины, сообщил пресс-секретарь гаранта Святослав Цеголко.

"В Берлине планирую обсудить ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе и найти стимулы для РФ выполнять Минские договоренности", - цитирует он Порошенко на своей странице в Twitter.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Как сообщалось, 17 мая Порошенко посетит Страсбург для подписания документа о предоставление Европейским Союзом Украине безвизового режима, а 20-21 мая президент Украины проведет в Берлине переговоры с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель о подготовке очередной встречи в "нормандском формате", в которой впервые примет участие новый президент Франции Эммануэль Макрон.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Украина Порошенко Россия Донбасс встреча Меркель Германия Минск
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