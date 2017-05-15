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На встрече с Меркель Порошенко поднимет вопрос о продлении на год санкций ЕС против России

15 мая в 23:25

Глава государства обсудит ситуацию в Донбассе и давление на РФ с лидерами "Большой семерки".

порошенко меркель
Порошенко встретится с Меркель 20 мая
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.

"Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на 6, а на 12 месяцев. Мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить "Минск", вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию", – заявил глава государства во время включения с Мальты вечером в понедельник, 15 мая, которое транслировалось телеканалом ICTV.

Консультации по ситуации в Донбассе и о продолжении дипломатического, политического и экономического давления на РФ Порошенко проведет с лидерами G7, первой из которых станет Меркель.

"Я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами "Большой семерки". Сегодня у Ангелы Меркель состоялась встреча с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном, и мы будем очень тщательно обсуждать координацию наших действий. Также запланированы телефонные разговоры и встречи с другими лидерами", – сообщил украинский президент.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то,  что Евросоюз и страны G7 в июне продлят санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

Как сообщалось, 17 мая Порошенко посетит Страсбург для подписания документа о предоставлении Европейским Союзом Украине безвизового режима, а 20-21 мая президент Украины проведет в Берлине переговоры с  федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель о подготовке очередной  встречи в "нормандском формате", в которой впервые примет участие новый президент Франции Эммануэль Макрон.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Порошенко санкции ЕС РФ G7 Меркель Макрон
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