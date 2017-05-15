Главы МИД стран ЕС поддерживают продление санкций против России – Климкин

Министр иностранных дел Украины назвал встречу с европейскими коллегами "очень содержательной".
"Все министры, которые присутствовали на встрече, четко поддержали необходимость последовательного давления на Россию и, конечно, продолжения санкций", – цитирует слова министра "Укринформ".
Климкин также отметил, что встреча с коллегами из ЕС была очень содержательной и подтвердила безоговорочную поддержку Украины в Европейском сообществе.
"Мы также говорили о том, каким образом должны отреагировать на действия России в оккупированном Донбассе, на ухудшение ситуации безопасности, на гибель граждан", - указал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продлят санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.Укринформ