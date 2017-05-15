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Главы МИД стран ЕС поддерживают продление санкций против России – Климкин

15 мая в 13:58

Министр иностранных дел Украины назвал встречу с европейскими коллегами "очень содержательной". 

санкции Россия
В ЕС поддерживают продление санкций против России
joinfo.ua
Министры иностранных дел Украины стран Европейского союза, которые принимали участие во встрече в формате "группы друзей Украины" в Брюсселе, поддержали необходимость дальнейшего санкционного давления на РФ в связи с ее агрессией против Украины. Об этом по итогам встречи заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Все министры, которые присутствовали на встрече, четко поддержали необходимость последовательного давления на Россию и, конечно, продолжения санкций", – цитирует слова министра "Укринформ".

Климкин также отметил, что встреча с коллегами из ЕС была очень содержательной и подтвердила безоговорочную поддержку Украины в Европейском сообществе.

"Мы также говорили о том, каким образом должны отреагировать на действия России в оккупированном Донбассе, на ухудшение ситуации безопасности, на гибель граждан", - указал глава внешнеполитического ведомства.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то,  что Евросоюз и страны G7 в июне продлят санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

По материалам: Укринформ
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Тэги Украина Европа санкции
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