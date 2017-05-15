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Страны ЕС проведут встречу в формате "группа друзей Украины"

15 мая в 09:36

Во время неформальной встречи страны обсудят вопросы безопасности и содействия в формате Восточного партнерства.

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Страны Евросоюза в Брюсселе обсудят сотрудничество с Украиной
Василий Артюшенко, ZN.UA
Сегодня в Брюсселе пройдет встреча представителей стран Евросоюза в формате "группы друзей Украины", во время которой представители стран обсудят вопросы безопасности и обороны, а также сотрудничество в рамках Восточного партнерства. На встрече будут присутствовать также высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Фредерика Могерини, а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщается на сайте польского МИД.

Встречу инициировала Польша в рамках своего председательствования в группе стран Вышеградской четверки.

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Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно утвердил визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина встреча Польша Евросоюз
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