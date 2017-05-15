Страны ЕС проведут встречу в формате "группа друзей Украины"

Во время неформальной встречи страны обсудят вопросы безопасности и содействия в формате Восточного партнерства.

Страны Евросоюза в Брюсселе обсудят сотрудничество с Украиной Василий Артюшенко, ZN.UA

Сегодня в Брюсселе пройдет встреча представителей стран Евросоюза в формате "группы друзей Украины", во время которой представители стран обсудят вопросы безопасности и обороны, а также сотрудничество в рамках Восточного партнерства. На встрече будут присутствовать также высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Фредерика Могерини, а также министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщается на сайте польского МИД.

Встречу инициировала Польша в рамках своего председательствования в группе стран Вышеградской четверки.

Ранее сообщалось, что Совет ЕСЕвросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.