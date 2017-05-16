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Порошенко ввел санкции против винодельческих предприятий оккупированного Крыма

16 мая в 12:45

Под санкции попали "Новый свет", "Массандра", "Магарач" и другие предприятия, захваченные русскими оккупантами.

Massandra
Винзаводам оккупированного Крыма ограничат торговые операции
traveltocrimea
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Под санкции сроком на один год, в частности, попали перерегистрированные по российскому законодательству госпредприятия Украины в оккупированном Крыму: "Севастопольский винодельческий завод", Институт сельского хозяйства Крыма НААН и его исследовательское хозяйство, Национальный институт винограда и вина "Магарач", Севастопольский геодезичный центр, ГП "Крымское управление геодезии, картографии и геоинформационных систем", "Крымский рыбопитомник", "Первомайский винодельческий завод", "Совхоз-завод "Передгорье", "Агропромкомбинат "Виноградный", "Агропромышленная фирма "Прибережная", "Завод шампанских вин "Новый свет", "Массандра" и его филиалы, "Ливадия", "Таврида", "Гурзуф", "Морское", "Судак", "Малореченское", "Алушта" и др.

Также санкции введены в отношении российских АО "Агрокомплекс им. М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты".

Санкции предусматривают: блокировку активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений.

Полный перечень юридических лиц, которые попали под санкции на сайте президента.

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко существенно расширил санкции против российских компаний. В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Яндекс", "Мейл.ру", а также соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги санкции Крым
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