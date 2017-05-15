На День независимости в Киеве снова пройдет военный парад

Военный парад на День независимости проходил в 2014 и 2016 годах. Порошенко решил провести еще один.

Парад на Крещатике во время войны уже становится традицией Василий Артюшенко, ZN.UA

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании 26-й годовщины независимости Украины.

Согласно указу, 23 августа 2017 года, в День Государственного флага Украины, в городе Киеве, других населенных пунктах, а также зарубежных дипломатических учреждениях состоится официальная церемония торжественного поднятия Государственного флага.

24 августа 2017 года, в День независимости Украины, состоится парад войск на улице Крещатик и Майдане Независимости в столице Украины - городе Киеве.

Указ подписан "по случаю 26-й годовщины провозглашения независимости Украины, с целью достойного празднования в 2017 году этого события, утверждения у граждан патриотизма и гордости за свое государство, доблести Украинского народа в борьбе за свободу и независимость".

24 августа 2016 года по случаю Дня независимости Украины в центре Киева прошел военный парад. В нем приняли участие более четырех тысяч военных и около 200 единиц техники. Парад принимал Петр Порошенко, президент наградил ряд военнослужащих. В своей речи Порошенко поздравил с праздником жителей Крыма и оккупированных регионов Донбасса. Глава государства заявил, что Украина борется за возвращение своих территорий "политико-дипломатическим путем".