Украина внесла в санкционный список "Яндекс", "ВКонтакте" и "Мейл.ру"

Соответствующий указ президента Порошенко вступает в силу со дня его опубликования.

Украинским интернет-провайдерам запретили предоставлять услуги по доступу к "ВКонтакте"

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решениеот 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте".

В частности на "Яндекс" налагаются, в частности, такие ограничения как блокирование активов; ограничение торговых операций; препятствование выведению капиталов за границы Украины; ограничение исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Интернет-провайдерам Украины запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам и сервисам "Яндекса".

Подобные ограничения накладываются на "Мейл.РУ Украина". В частности, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru), а также социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Ограничения вводятся на срок в три года.

В санкционный список также внесены "Лаборатория Касперского" и "Центр технической поддержки "Доктор Веб".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.