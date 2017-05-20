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Порошенко заявил о необходимости принудить Россию к выполнению Минских соглашений

20 мая в 16:38

Украиснкий президент в очередной раз подчеркнул, что не видит альтернативы Минским соглашениям.

Порошенко Мюнхен
Порошенко заявил о необходимости принудить Россию к выполнению Минских соглашений
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости решительных мер, чтобы Россия выполняла Минские соглашения.

"Конечно, сейчас у нас есть новые реалии, когда российский президент Путин выдал указ по поводу признания фейковых документов, российское правительство фактически распространило рублевую зону на оккупированную территорию Украины, мы имеем конфискацию российской властью активов, которые принадлежат Украинскому государству и украинским гражданам. И с учетом всех этих реалий мы должны все-таки более решительно действовать дальше, чтобы вернуть минский процесс в конструктивное русло", - сказал Порошенко перед встречей с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он в очередной раз подчеркнул, что не видит альтернативы Минским соглашениям, и Украина настаивает на их полном выполнении.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру. 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Россия Минск Порошенко Германия Меркель
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