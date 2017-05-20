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Порошенко надеется на единство с Украиной участников саммита G7

20 мая в 15:29

Украинский президент рассчитывает, что сицилийская встреча продемонстрирует единство цивилизованного мира Украины.

Петр Порошенко
Порошенко ожидает от саммита Большой семерки на Сицилии единой позиции с Украиной
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко перед встречей с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ожидает от саммита Большой семерки на Сицилии единой позиции с Украиной.

"Очень важно, что эта встреча проходит накануне саммита Большой семерки, и мы очень рассчитываем, что и сицилийская встреча будет демонстрировать единство цивилизованного мира Украины", - сказал Порошенко.

Он также поблагодарил страны-партнеры за поддержку Украины.

"Я также хочу отметить, что в мае мы ждем завершения ратификации Голландией Соглашения об ассоциации, и таким образом мы будем еще больше двигаться на пути возвращения Украины в Европу", - сказал Порошенко.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги Украина Порошенко Европа Меркель Германия Берлин
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