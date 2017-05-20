Порошенко и Меркель обсудят реформы в Украине

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Политики обсудят помощь Украине со стороны Германии.

Меркель и Порошенко обсудят украинские реформы © Bundesregierung

Президент Украиныи федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудят состояние и реализацию реформ в Украине.

"Также мы обсудим реформы в Украине. Те реформы, которые на сегодняшний день реализованы, и те, которые должны быть продолжены. Также обсудим двустороннюю помощь со стороны Германии Украине, чтобы улучшить благосостояние украинцев, и прогресс, который уже есть", - сказала Меркель Перед встречей с Порошенко.

Порошенко поблагодарил Меркель и в целом Евросоюзу за поддержку реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко прибыл в Берлин для встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на то, что Евросоюз и страны G7 в июне продолжат санкции против России. Президент подчеркнул, что для Европы не может быть безопасного будущего без спокойствия на границе Украины с Россией, без глобального влияния на Москву с целью принудить ее к миру.