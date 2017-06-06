Порошенко потребовал публичный отчет о расследовании убийства Шеремета

В День журналиста глава государства вспомнил о резонансном убийстве и необходимости привлечь к ответственности его исполнителей и заказчиков.

Президент заявил, что граждане имеют право знать больше о деле Шеремета Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что следственные органы обязаны публично отчитаться о результатах и ходе расследования, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне также больно, как и вам. Я так же с вами и требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета", – заявил президент во время выступления по случаю Дня журналиста во вторник, 6 июня.

Порошенко сообщил о встрече представителей украинских медиа и правоохранительных органов, посвященной расследованию. Он также выразил убеждение, что широкий круг людей должны знать подробности, за исключением тех деталей, которые являются тайной следствия.

"Подчеркиваю, что мы должны все сделать для того, чтобы в этом деле, как и в других делах притеснения журналистов, нападений и, не дай Бог, убийств, обязательно исполнители и заказчики были привлечены к ответственности", – подытожил глава государства.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко указал на ошибку следствия по делу Шеремета: следствие упустило из виду камеру наружного наблюдения возле дома журналиста.

Служба безопасности Украины в очередной раз заявила, что ее сотрудники не уничтожали записей с камер наружного наблюдения, серверы которых были изъяты в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Тем не менее, ZN.UA располагает информацией, что после возвращения одному из магазинов рядом с местом гибели Шеремета серверов с информацией с камер наружного наблюдения, изъятых ранее сотрудниками СБУ, эта информация с носителей исчезла.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.