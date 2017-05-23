Дело Шеремета: В СБУ отрицают удаление записей с камер видеонаблюдения

Все жесткие диски были переданы следователям полиции нетронутыми.

Троян не захотел обвинять СБУ в удалении записей с камер наблюдения Роман Кравец

Служба безопасности Украины в очередной раз заявила, что ее сотрудники не уничтожали записей с камер наружного наблюдения, серверы которых были изъяты в рамках расследования

"Никаких данных с электронных носителей информации видеонаблюдения, которое велось вблизи места убийства Павла Шеремета, сотрудники СБУ не уничтожали", – сказано в заявлении СБУ, распространенном в связи с комментарием заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна вечером во вторник, 23 мая.

В ведомстве подчеркнули, что данный факт также подтвердил руководитель Нацполиции Сергей Князев во время встречи с главой СБУ Василием Грицаком и главным редактором "Украинской правды" Севгиль Мусаевой-Боровик.

Троян, в свою очередь, в уточняющем комментарии "Украинской правде" заявил, что не имел в виду конкретный случай и не связывал отсутствие записей с действиями сотрудников СБУ.

"Когда мы собирали записи с камер наблюдения, были случаи, что на камерах не было записей. Но СБУ тут вообще ни при чем. Было две камеры, с которых запись просто не велась", – пояснил замглавы МВД.

Тем не менее, ZN.UA располагает информацией, что после возвращения одному из магазинов рядом с местом гибели Шеремета серверов с информацией с камер наружного наблюдения, изъятых ранее сотрудниками СБУ, эта информация с носителей исчезла.

В ответе на официальный запрос ZN.UA СБУ не назвала основания изъятия серверов и не сообщила о причин исчезновения с них информаци. В ответе также указано, что СБУ отправляет к нему выписку из приказа об увольнении Игоря Устименко, который является фигурантом журналистского расследования дела об убийстве Шеремета, однако этот документ в редакцию не поступил.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.