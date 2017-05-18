Сотрудники СБУ выполняли оперативные поручения следователей по делу Шеремета

После ответа на запрос ZN.UA Служба безопасности Украины сделала официальное заявление.

СБУ выразила готовность помочь в расследовании убийства Шеремета

Служба безопасности Украины заявила о готовности оказать любое содействие в расследовании

В заявлении, обнародованном на официальном сайте в четверг, 18 мая, сказано, что СБУ также открыта для диалога с общественностью.

В СБУ напомнили, что расследование резонансного преступления поручено Национальной полиции, а менять подследственность, согласно законодательство, имеют право генеральный прокурор, руководители региональных прокуратур и их заместители только в случае неэффективности досудебного следствия.

По состоянию на сегодня, СБУ не уведомляли об изменении подследственности расследования убийства Шеремета.

В СБУ в также сообщили, что сотрудники Служы выполняли поручения следователей по делу Шеремета, и заверили, что все они были выполнены надлежащим образом и в установленные процессуальными нормами сроки.

"В частности, с соответствующим процессуальным оформлением, во исполнение поручения следователей, получено четыре жестких носителя информации с записями камер наружного наблюдения, расположенных на одном из домов по улице Ивана Франко в Киеве. В оригинальном виде, без внесения каких-либо изменений в конфигурацию и объем материалов они переданы следователю. Любые другие материальные носители информации, на которых могут содержаться фактические данные, имеющие значение по делу, сотрудники Службы безопасности Украины не изымали", – заверили в ведомстве.

Тем не менее, ZN.UA располагает информацией, что после возвращения одному из магазинов рядом с местом гибели Шеремета серверов с информацией с камер наружного наблюдения, изъятых ранее сотрудниками СБУ, эта информация с носителей исчезла.

В ответе на официальный запрос ZN.UA СБУ не назвала основания изъятия серверов и не сообщила о причин исчезновения с них информаци. В ответе также указано, что СБУ отправляет к нему выписку из приказа об увольнении Игоря Устименко, который является фигурантом журналистского расследования дела об убийстве Шеремета, однако этот документ в редакцию не поступил.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.