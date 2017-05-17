МВД считает ключевой российскую версию убийства Шеремета

Большинство доказательств по убийству Шеремета указывают на российский след.

"Так и есть. Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", - сказал Троян.

Он также отметил, что в случае, если подтвердится версия о причастности России к убийству Шеремета, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста.

"Поскольку он был в оппозиции к российскому президенту и даже белорусскому. То есть такие вещи уже не будут исключены", - добавил замминистра.

Вадим Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета. При этом он отметил, что СБУ должна была возглавить это расследование с самого начала.

На вопрос о том, что СБУ изъяла видео с места происшествия, а затем возвращала серверы с записями владельцам, где уже не было ни одного видео, Вадим Троян заявил, что и в полиции, когда он курировал расследование этого дела, такие случаи были. Однако в ответ на уточняющие вопросы посоветовал обращаться в СБУ, ведь это в их компетенции.