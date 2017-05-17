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МВД считает ключевой российскую версию убийства Шеремета

17 мая в 00:19
Большинство доказательств по убийству Шеремета указывают на российский след. 
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МВД отрабатывает как основную российскую версию убийства Шеремета
УНИАН
Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян подтвердил озвученную ранее главой МВД Арсеном Аваковым версию о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета, об этом он сообщил в программе "Левый берег с Соней Кошкиной".
 
"Так и есть. Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", - сказал Троян.
 
Он также отметил, что в случае, если подтвердится версия о причастности России к убийству Шеремета, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста.
 
"Поскольку он был в оппозиции к российскому президенту и даже белорусскому. То есть такие вещи уже не будут исключены", - добавил замминистра.
 
Вадим Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета. При этом он отметил, что СБУ должна была возглавить это расследование с самого начала.
 
На вопрос о том, что СБУ изъяла видео с места происшествия, а затем возвращала серверы с записями владельцам, где уже не было ни одного видео, Вадим Троян заявил, что и в полиции, когда он курировал расследование этого дела, такие случаи были. Однако в ответ на уточняющие вопросы посоветовал обращаться в СБУ, ведь это в их компетенции. 
 
 

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Устименко вызван на допрос и будет допрошен по делу Шеремета уже сегодня. По его словам, Игорь Устименко, причастность к убийству Шеремета которого обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил, что Игорь Устименко не выполнял каких-либо заданий СБУ возле дома погибшего в ночь перед убийством. По словам главы спецслужбы, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления.  В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

По материалам: Левый берег
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