МВД считает ключевой российскую версию убийства Шеремета

Большинство доказательств по убийству Шеремета указывают на российский след.
МВД отрабатывает как основную российскую версию убийства Шеремета
УНИАН
Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян подтвердил озвученную ранее главой МВД Арсеном Аваковым версию о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета
, об этом он сообщил в программе "Левый берег с Соней Кошкиной".
"Так и есть. Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след", - сказал Троян.
Он также отметил, что в случае, если подтвердится версия о причастности России к убийству Шеремета, следствие будет рассматривать в качестве мотива преступления профессиональную деятельность журналиста.
"Поскольку он был в оппозиции к российскому президенту и даже белорусскому. То есть такие вещи уже не будут исключены", - добавил замминистра.
Вадим Троян также заявил, что Служба безопасности Украины не захотела возглавить расследование дела об убийстве Шеремета. При этом он отметил, что СБУ должна была возглавить это расследование с самого начала.
На вопрос о том, что СБУ изъяла видео с места происшествия, а затем возвращала серверы с записями владельцам, где уже не было ни одного видео, Вадим Троян заявил, что и в полиции, когда он курировал расследование этого дела, такие случаи были. Однако в ответ на уточняющие вопросы посоветовал обращаться в СБУ, ведь это в их компетенции.
По материалам:
Левый берег
Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Устименко вызван на допрос и будет допрошен по делу Шеремета уже сегодня. По его словам, Игорь Устименко, причастность к убийству Шеремета которого обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства.
В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил, что Игорь Устименко не выполнял каких-либо заданий СБУ возле дома погибшего в ночь перед убийством. По словам главы спецслужбы, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.
В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.