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Устименко прибыл на допрос по делу Шеремета - Нацполиция

15 мая в 16:17

Правоохранители проверяют предоставленную информацию.

Павел Шеремет
Экс-сотрудник СБУ, замеченный возле дома Шеремета в ночь перед его убийством, явился на допрос в полицию
Роман Кравец
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Игорь Устименко, который может быть причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, прибыл на допрос в Национальную полицию Украины. 

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Он явился на допрос по вызову, в соответствии с порядком, установленным УПК", – отметил он.

По словам Тракало, правоохранители осуществляют необходимые следственные действия. Идет проверка предоставленной информации.

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Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Устименко вызван на допрос и будет допрошен по делу Шеремета уже сегодня. По его словам, Игорь Устименко, причастность к убийству Шеремета которого обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства.

В свою очередь, глава СБУ Василий Грицак заявил, что Игорь Устименко не выполнял каких-либо заданий СБУ возле дома погибшего в ночь перед убийством. По словам главы спецслужбы, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления.  В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.

По материалам: Украинская правда
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Тэги Шеремет журналист СБУ
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