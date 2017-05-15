Устименко не выполнял заданий СБУ возле дома Шеремета – Грицак

Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года, утверждает глава спецслужбы.

В СБУ утверждают, что Устименко не работал в интересах спецслужбы в ночь перед убийством Шеремета Андрей Товстыженко, ZN.UA

Экс-сотрудник СБУ Игорь Устименко, который может быть причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, не выполнял каких-либо заданий СБУ возле дома погибшего в ночь перед убийством. Об этом на брифинге в понедельник заявил главаВасилий Грицак.

"Он (Устименко – ред.) к СБУ не имел никакого отношения с 2014 года", – цитирует слова Грицака "Украинская правда".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, мог ли Устименко работать под прикрытием, Грицак подчеркнул, что Устименко не работал в в интересах Службы безопасности Украины.

По словам главы Спецслужбы, Устименко был уволен из СБУ 29 апреля 2014 года по состоянию здоровья.

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Накануне президент Петр Порошенко заявил, что Устименко вызван на допрос и будет допрошен по делу Шеремета уже сегодня. По его словам, Игорь Устименко, причастность к убийству Шеремета которого обнаружили журналисты, уволился из СБУ после Революции достоинства.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.