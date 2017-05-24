Луценко признал ошибку в расследовании убийства Шеремета

По его словам, одно из самых важных видео не было изъято.

Луценко рассказал, что в деле об убийстве Шеремета следствие не изъяло самое важное видео. Василий Артюшенко, ZN.UA

Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что расследованием убийства журналиста Павла Шеремета занимается Национальная полиция и "лучшие прокуроры". Но при этом, он признал, что следствие допустило серьезную ошибку.

"Конкретная ошибка в том, что, изъяв 201 камеру видеонаблюдения, еще одна - и как оказалось, самая важная камера - не была изъята. И все это не давало очень важной информации следствию", - сказал Генпрокурор, выступая перед Верховной Радой.

Недавно Служба безопасности Украины в очередной раз заявила, что ее сотрудники не уничтожали записей с камер наружного наблюдения, серверы которых были изъяты в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Тем не менее, ZN.UA располагает информацией, что после возвращения одному из магазинов рядом с местом гибели Шеремета серверов с информацией с камер наружного наблюдения, изъятых ранее сотрудниками СБУ, эта информация с носителей исчезла.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.