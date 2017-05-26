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Обыски в Окружном админсуде Киева связаны с расследованием незаконного обогащения его главы

26 мая в 13:03

НАБУ опровергло связь между своими действиями и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро.

Окружной суд Киева
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства против Павела Вовка
Ukr.media

НАБУ осуществляет обыски в Окружном административном суде Киева по делу о незаконном обогащении его председателя, соообщает пресс-служба бюро.

Председателем Окружного административного суда Киева с 30 марта 2015 года является Павел Вовк.

Следственные действия проводятся на основании постановления следственного судьи по месту жительства Председателя Окружного административного суда Киева (ОАСК) и в помещениях этого суда.
 
Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 на основании анализа электронной декларации по факту возможного незаконного обогащения Председателя ОАСК (ст. 368-2 Уголовного кодекса страны).

"Любые заявления о возможной связи между следственными действиями НАБУ и административными производствами ОАСК о деятельности Бюро, в частности с делом об обжаловании назначения Первого заместителя Директора Национального бюро Гизо Углава, откровенно спекулятивными и не имеют подтверждения. Подчеркиваем, что расследование по факту незаконного обогащения председателя ОАСК начато детективами НАБУ 9.12.2016. Тогда как дело об обжаловании назначения Гизо Углава, зарегистрированная в ОАСК 11.04.2017.", - подчеркнули в НАБУ.
 
В целом, начиная с декабря 2015 в работе ОАСК было 28 дел, ответчиком в которых выступало НАБУ.

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Ранеее судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ.

Первое дело – в котором общественная организация обжалует создание Общественной организации при НАБУ (там где избрали Маселка и других). В дальнейшем, Общественный совет принимал непосредственное участие в наборе работников НАБУ.

Второе – в котором общественная организация обжалует назначение зама НАБУ Гизо Углавы, так как у него есть два гражданства (одно - гражданство Грузии).

Напомним, 24 мая стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры Украины начали расследование в отношении первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Гизо Углавы по подозрению в сокрытии гражданства Грузии при приеме на работу и уклонении от уплаты налогов. В свою очередь замдиректора НАБУ расценил открытое против него дело как давление на Бюро.

На следующий день НАБУ зарегистрировало встречное уголовное производство по факту вмешательства ГПУ в работу Бюро. Кооме того, в бюро связали дело против Углавы с расследованием о незаконном обогащении замглавы СБУ.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ суд обыск
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