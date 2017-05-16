Геращенко назвал причину обысков у "демальянсовца" Черкасенко

Полиция изъяла у члена правления "Демаляьнса" компьютерную технику и мобильные устройства.

Член правления "Демальянса" находится в процессуальном статусе свидетеля Светлана Залищук / Facebook

Полиция провела обыск у члена правления политической партииМаксима Черкасенко в рамках уголовного производства о несанкционированном вмешательстве в работу системы электронных аукционов СЕТАМ, через которую реализуется арестованное имущество.

Как сообщил народный депутат от "Народного фронта", советник министра внутренних дел Антон Геращенко, следствие установило факт несанкционированного проникновения в систему с IP-адреса Черкасенко.

"Сисадмины системы СЕТАМ заметили странные несанкционированные действия вокруг отдельных лотов выставленных на аукцион - земельных участков в Киевской области, квартир, автомобилей… В ходе расследования были установлены адреса электронных почт, логины, пароли, IP-адреса и другие доказательства незаконного проникновения в систему электронных торгов", – пояснил политик.

Геращенко уточнил, что суд санкционировал обыск по восьми адресам, где установлено коммуникационное оборудование, и четырех автомобилях, где могли находиться электронные носители.

По словам советника Авакова, правоохранители предлагали Черкасенко, который находится в процессуальном статусе свидетеля, скопировать всю информацию с компьютеров и мобильных устройств, но после прибытия группы поддержки из числа народных депутатов приняли решения изъять всю технику.

Геращенко подчеркнул, что следствие не располагает беспрекословными доказательствами причастности Черкасенко или членов ее семьи к преступлению.

"О причастности конкретного лица к этой попытке взлома можно будет судить только после детального изучения и экспертиз электронных носителей изъятых по более чем десятку адресов", – добавил депутат.

Как сообщалось, 16 мая сотрудники полиции пришли с обысками к члену правления политической партии "Демальянс" Максиму Черкасенко.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук, которая присутствовала на месте событий, сообщила, что формальным основанием для обысков стало уголовное дело против супруги Черкасенко, которая работает в IT-компании.

По словам Залищук, обыск проводился с грубыми процессуальными нарушениями. Правоохранители пустили адвоката на место обыска только после прибытия ее и народных депутатов Мустафы Найема и Сергея Лещенко.

Черкасенко, в свою очередь, выразил уверенность, что настоящей целью обыска является не расследование в отношении его жены, а получение доступа к его цифровым носителям и коммуникации членов "Демальянса".