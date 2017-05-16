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У члена правления "Демальянса" Черкасенко проводятся обыски

16 мая в 11:43

Основанием для обыском стало уголовное дело против жены Черкасенко, которая работает в IT компании.

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Правоохранители пришли с обысками к одному из лидеров "Демальянса"
Светлана Залищук / Facebook
Правоохранители пришли с обысками к члену правления политической партии "Демальянс" Максиму Черкасенко. Прямая видеотрансляция с места событий ведется в Facebook народного депутата Сергея Лещенко.

Как сообщает народный депутат Светлана Залищук, которая также присутствует на месте событий, формальное основание для обысков – уголовное дело против жены Черкасенко, которая работает в IT компании.

На месте также присутствует депутат Мустафа Найем.

По словам Залищук, обыски начались без допуска адвоката. Следователи получили доступ к компьютеру и телефону Максима Черкасенко. Обыски, при этом, проводятся не по месту регистрации жены Черкасенко, а по месту его проживания.

Адвокат, по словам Залищук, был допущен лишь тогда, когда на место прибыли народные депутаты.

Следственные действия проводятся с нарушениями. В постановлении суда не указан точный адрес обысков (указан лишь дом без квартиры). Не указан конкретный перечень средств для изъятия, а сам обыск осуществляется лицом, фамилии которого в постановлении нет. Кроме того судебное решение не содержит мотивировочной части.

Как отмечает Залищук, сам Черкасенко считает, что настоящей целью обыска является не расследование в отношении его жены, а получение доступа к его цифровым носителям и коммуникации членов "Демальянса".

 

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Напомним, в ноябре прошлого года Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук вышли из руководства "Демальянса"

Новыми сопредседателями партии стали Василий Гацько и внефракционный народный депутат Виктория Пташник, а членами правления – Артем Романюков, Максим Черкасенко, Владислав Оленченко, Евгения Матейчук и Игорь Андрейченко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обыск депутат расследование
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