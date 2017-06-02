Напавший на Осмаева и Окуеву дает показания

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В полиции решили намеренно не называть предыдущие фамилии Дакара.

Полиция допрашивает Дакара РБК-Украина

Полиция проводит допрос Александра Дакара , который совершил нападение на Адама Осмаева.

"Преступник задержан, находится на стационарном лечении. Но с ним проводятся активные следственные действия, именно на это время проводится его допрос", - сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает "Украинская правда".

Князев отметил, что намеренно не называет предыдущие фамилии Дакара.

"Я бы не хотел намеренно акцентировать внимание, которое его первая фамилия, вторая, третья. Личность будет установлена ​​законным путем. И после проведения следственных действий мы сможем дать какой-то комментарий", - отметил он.

Вечером 1 июня в Киеве неизвестный совершил покушение на убийство чеченских добровольцев – участников АТО Амину Окуеву и Адама Осмаева, которые в 2014 году служили в батальоне МВД "Киев-2" . В результате покушения Адам Осмаев и сам киллер получили тяжелые ранения, за их их жизнь борются врачи.

Детальнее читайте в материале ZN.UA "Покушение на Осмаева: что известно".