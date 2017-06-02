У Осмаева в позвоночнике застряли несколько пуль – СМИ

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Сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.

Состояние Адама Осмаева после покушения остается тяжелым

По состоянию на утро 2 июня состояние чеченского добровольцапосле покушения остается тяжелым – у него переломаны ключицы и пробиты легкие, а несколько пуль застряли в позвоночнике.

Как сообщает "112 Украина", сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.

У напавшего на него киллера - 4 пулевых ранения и удалена часть легких.

Возле больницы дежурят полицейские.

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.