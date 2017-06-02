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У Осмаева в позвоночнике застряли несколько пуль – СМИ

2 июня в 10:24

Сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.

Адам Осмаев
Состояние Адама Осмаева после покушения остается тяжелым
По состоянию на утро 2 июня состояние чеченского добровольца Адама Осмаева после покушения остается тяжелым – у него переломаны ключицы и пробиты легкие, а несколько пуль застряли в позвоночнике.

Как сообщает "112 Украина", сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.

У напавшего на него киллера - 4 пулевых ранения и удалена часть легких.

Возле больницы дежурят полицейские.

Смотрите фото: В МВД сообщили обстоятельства покушения на Осмаева и Окуеву

Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.

Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе  паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.

По материалам: 112 Украина
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Тэги Осмаев больница ранение
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