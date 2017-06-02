У Осмаева в позвоночнике застряли несколько пуль – СМИ

Сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.
Как сообщает "112 Украина", сейчас пострадавший находится в 17 больнице Киева.
У напавшего на него киллера - 4 пулевых ранения и удалена часть легких.
Возле больницы дежурят полицейские.
Напомним, в четверг, 1 июня, неизвестный совершил покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева.
Во время встречи на Подоле в Киеве, преступник выстрелил в Осмаева и затем был ранен Окуевой.
Адам Осмаев и киллер были госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Злоумышленник представился супругам журналистом французского издания Le Monde. У него также был при себе паспорт гражданина Украины на имя Александра Дакара.112 Украина